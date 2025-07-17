«Ювентус» направил «МЮ» улучшенное предложение по Санчо

Дата публикации: 17-07-2025 10:49

Итальянский «Ювентус» не оставляет попыток оформить трансфер вингера «Ман Юнайтед» Джейдона Санчо. Как стало известно «Football Italia», туринцы повысили сумму компенсации с первоначальных 15 000 000 евро до € 17,3 млн.



Подчеркивается, что между Санчо и руководителями «бьянконери» уже имеется договоренность по условиям контракта. В этой связи футболист временно не рассматривает поступающие в его адрес предложения от других команд.



25-летний англичанин находится в «Юнайтед» с 2021 года. Его переход из «Боруссии» (Дортмунд) обошелся «красным дьяволам» в 85 миллионов евро. За команду с «Олд Траффорд» Джейдон провел 83 игры (12 голов, 6 результативных передач).



В минувшей кампании Санчо выступал за «Челси» на правах аренды. В 41 поединке за «синих» крайний нападающий отличился пятнадцатью результативными действиями: забил 5 мячей и отдал 10 голевых пасов.