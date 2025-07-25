«Ливерпуль» нацелился на Родриго и готов начать переговоры с «Реалом»

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

«Ливерпуль» может усилить атакующую линию футболистом мадридского «Реала». Речь идет о Родриго. Согласно данным испанского издания «AS», представители «красных» в скором времени отправятся в Мадрид, чтобы обсудить условия потенциальной сделки.



Интерес к 24-летнему бразильцу у английского гранда появился еще в эпоху Юргена Клоппа, и теперь «Ливерпуль» намерен провернуть трансфер. «Мерсисайдцы» рассчитывают воспользоваться тем, что Родриго недоволен количеством игрового времени при Хаби Алонсо. К слову, испанский специалист практически не использовал его во время прошедшего в США клубного ЧМ (3 матча, 92 минуты на поле).



На сегодняшний день рыночная стоимость флангового нападающего составляет 90 млн евро (источник – «Transfermarkt»).



По ходу сезона-24/25 Родриго наиграл за «сливочных» 54 матча, став автором 14 голов и 11 результативных пасов.