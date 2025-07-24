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Черников заинтересовал «Порту»

Дата публикации: 24-07-2025 13:04

Опорник «Краснодара» Александр Черников привлек внимание скаутов «Порту».

Как стало известно «Чемпионату», руководство португальского гранда пока лишь изучает возможность приобретения российского футболиста. Главным трансферным приоритетом «драконов» остается хавбек «Аякса» Кеннет Тейлор.

На данный момент официальных переговоров между «Порту» и «быками» не проводилось. Однако источник утверждает, что действующий чемпион России не расстанется со своим полузащитником меньше чем за 10 000 000 евро.

В сезоне 2024/2025 Черников сыграл за команду Мурада Мусаева 35 раз во всех турнирах, став автором двух забитых голов и двух результативных передач. При этом футболист получил 11 желтых карточек, подтверждая свою жесткую манеру игры в центре поля.

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