Зайнутдинов близок к переходу в «Динамо»

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

Бактиёр Зайнутдинов, принадлежащий «Бешикташу», вскоре может пополнить ряды столичного «Динамо». Уже сегодня хавбек прибудет в Москву, где его ждет медобследование и последующее завершение сделки. Информацией об этом поделился инсайдер Иван Карпов.



Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что на 27-летнего казахстанского футболиста претендует «Спартак». «Красно-белые» предложили за полузащитника 3 миллионов евро, но турецкий клуб хочет выручить за своего подопечного не менее 5 млн.



Зайнутдинов присоединился к «Бешикташу» в летнее трансферное окно 2023 года. До этого он играл в России за ЦСКА и «Ростов».



Всего в составе «чёрных орлов» Бактиёр отыграл 49 матчей, оформив 1 гол и 1 результативный пас. Его контракт с клубом действует до середины 2027 года.