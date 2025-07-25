Вратарь Градецки перейдет из «Байера» в «Монако»

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

По информации известного спортивного журналиста Фабрицио Романо, вратарь «Байера» Лукаш Градецки находится на пороге перехода во французский «Монако».



Сообщается, что «монегаски» уже согласовали с игроком условия контракта, и теперь руководители клубов обсуждают детали трансферной сделки.



Финский страж ворот защищает цвета леверкузенцев с 2018 года, а его действующее соглашение истекает следующим летом. Согласно «Transfermarkt», ориентировочная стоимость 35-летнего футболиста составляет в 2 000 000 евро.



Примечательно, что «Байер» заранее подготовился к возможному уходу своего ветерана: в межсезонье «фармацевты» подписали нидерландского кипера Марка Флеккена. Его переход из «Брентфорда», по данным прессы, стоил немцам 10 млн евро.



В сезоне-24/25 Градецки был задействован в 35 встречах, в которых он пропустил 48 голов (8 раз сыграл «на ноль»).