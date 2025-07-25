21:25 ()
Свернуть список

Вратарь Градецки перейдет из «Байера» в «Монако»

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

По информации известного спортивного журналиста Фабрицио Романо, вратарь «Байера» Лукаш Градецки находится на пороге перехода во французский «Монако».

Сообщается, что «монегаски» уже согласовали с игроком условия контракта, и теперь руководители клубов обсуждают детали трансферной сделки.

Финский страж ворот защищает цвета леверкузенцев с 2018 года, а его действующее соглашение истекает следующим летом. Согласно «Transfermarkt», ориентировочная стоимость 35-летнего футболиста составляет в 2 000 000 евро.

Примечательно, что «Байер» заранее подготовился к возможному уходу своего ветерана: в межсезонье «фармацевты» подписали нидерландского кипера Марка Флеккена. Его переход из «Брентфорда», по данным прессы, стоил немцам 10 млн евро.

В сезоне-24/25 Градецки был задействован в 35 встречах, в которых он пропустил 48 голов (8 раз сыграл «на ноль»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close