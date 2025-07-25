Источник: Мантуан из «Зенита» входит в шорт-лист «Марселя»

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

По сведениям «Footmercato», «Марсель» рассматривает вариант с покупкой Густаво Мантуана.



Фланговый нападающий «Зенита» попал в список кандидатов на усиление французского коллектива. Впрочем, российский клуб намерен отпустить 24-летнего футболиста только за солидную сумму, соответствующую его рыночной стоимости. Аналитики «Transfermarkt» оценивают бразильца в 3,5 млн евро.



Помимо «Марселя», о заинтересованности в услугах Густаво ранее заявлял «Фламенго». Тем не менее, переговоры с представителями команды из Рио-де-Жанейро пока не вышли на серьезный уровень.



Напомним, Мантуан оказался в «Зените» два года назад и связан с «сине-бело-голубыми» долгосрочным соглашением, действующим до середины 2027 года. В минувшем сезоне он провел 38 официальных матчей, забил 4 мяча и сделал 7 ассистов.