Официально: Дьёкереш – игрок «Арсенала»

Дата публикации: 27-07-2025 09:13

«Арсенал» объявил о подписании контракта с Виктором Дьёкерешем. Шведский голеадор перешел в лондонскую команду из «Спортинга», а общая стоимость трансфера составила 73 миллиона евро, включая возможные бонусы. Соглашение с футболистом рассчитано на пять сезонов.



В «Арсенале» Дьёкереш взял 14-й номер, который в прошлом носил легендарный Тьерри Анри.



Нападающий уже бывал на Туманном Альбионе. Ранее ему довелось поиграть за такие коллективы, как «Брайтон», «Суонси» и «Ковентри». В 2023 году он стал частью «Спортинга», где показал выдающуюся результативность: 97 забитых мячей и 28 ассистов в 102 матчах. Кроме того, в активе 27-летнего Виктора 26 поединков за сборную Швеции (15 голов).



В это межсезонье «Арсенал» также усилился другими футболистами: вратарем Кепой Аррисабалагой, защитником Кристианом Москерой, полузащитниками Кристианом Нёргором и Мартином Субименди, а также вингером Нони Мадуэке.