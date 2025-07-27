«Челси» купит звезду Бундеслиги за € 70 млн

Дата публикации: 27-07-2025 09:13

Талантливый атакующий хавбек «РБ Лейпцига» Хави Симонс находится в шаге от перехода в «Челси». Клубы близки к соглашению о трансфере 22-летнего голландца за сумму около 70 миллионов евро.



По данным известного инсайдера Николо Скиры, контракт между игроком и «синими» уже полностью согласован. Симонс получит долгосрочное соглашение сроком на 7 лет с возможностью продления еще на один сезон.



Напомним, в начале 2025 года «быки» выкупили права на Хави у «ПСЖ» за 50 млн евро. По ходу прошлого сезона полузащитник стал автором 11 мячей и 8 голевых передач в 33 встречах.



С 2022 Симонс привлекается к играм за сборную Нидерландов. В футболке национальной команды он провел 28 игр, заработав девять очков по системе «гол+пас» (5+4).