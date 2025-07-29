Клуб из Англии предложил 12,5 млн евро за Сперцяна

Дата публикации: 29-07-2025 09:13

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян продолжает оставаться в центре трансферных слухов. По последней информации, «Саутгемптон» сделал официальное предложение «быкам» по полузащитнику в размере 12,5 миллионов евро. Об этом сообщил журналист Айк Оганесян.



Ранее игрок рассматривал вариант с «Жироной», однако клуб Ла Лиги не представил конкретных условий перехода. В связи с этим Сперцян вновь обратил внимание на вариант с трансфером в «Саутгемптон», которому изначально отказал.



Стоит отметить, что сезон-25/26 английская команда проведет в Чемпионшипе, так как прошлой весной покинула Премьер-лигу. Тем не менее «святые» продолжают усиливать состав в надежде на скорое возвращение в элиту.



По оценкам аналитиков, в частности ресурса «Transfermarkt», рыночная стоимость Сперцяна составляет 25 000 000 евро. Однако контракт Эдуарда с «Краснодаром» истекает уже летом 2026 года.



В недавно стартовавшем сезоне 25-летний атакующий хавбек демонстрирует уверенную игру, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами в трех матчах.