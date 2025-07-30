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Довбик может продолжить карьеру в «Бешикташе»

Дата публикации: 30-07-2025 10:22

Украинский нападающий Артём Довбик может продолжить карьеру в составе одного из лидеров турецкого футбола.

На страницах издания «Fotomac» сообщается о том, что игроком заинтересовался «Бешикташ», который ищет усиление в атаку перед новым сезоном. Клуб из Стамбула уже наладил контакт с руководством «джаллоросси».

В межсезонье «Рома» уже потеряла двух центрфорвардов – Эльдора Шомуродова (ушел в аренду в «Башакшехир») и Тэмми Абрахама (арендован «Бешикташем»), потому отпускать еще одного футболиста будет рискованно.

На данный момент стоимость 28-летнего Довбика оценивается примерно в 30 млн евро. В прошлом сезоне украинец входил в основную обойму «Ромы», проведя 45 встреч в различных турнирах. Он отметился 17 голами и 4 результативными пасами.

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