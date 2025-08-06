Черчесов подпишет трехлетний контракт с «Ахматом»

Дата публикации: 06-08-2025 10:17

Станислав Черчесов станет следующим наставником «Ахмата». Об этом СМИ рассказал гендиректор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.



«Переговорный процесс завершен. Завтра Станислав Саламович прибудет в Грозный для подписания всех необходимых документов. Соглашение рассчитано на три года», - заявил Айдамиров в интервью агентству «РИА Новости».



Предшествовало этому решению объявление «Ахмата» о прекращении работы с Александром Сторожуком, занимавшим пост главного тренера с июня. При нем «зелёно-белые» начали сезон 2025/2026 с серии из четырех поражений.



Стоит отметить, что Черчесов уже имел опыт работы в «Ахмате» в период с 2011 по 2013 год. В сезоне-12/13 клуб под его руководством финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.



За свою карьеру Черчесов успел потренировать такие клубы, как «Спартак», «Амкар», «Динамо», «Легия» (Польша) и «Ференцварош» (Венгрия). Кроме того, ему довелось поработать у руля сборных России и Казахстана.