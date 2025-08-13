Исак съехал из дома в Ньюкасле и продолжает добиваться продажи в «Ливерпуль»
Александер Исак полон решимости покинуть «Ньюкасл Юнайтед». По информации издания «The Times», форвард сборной Швеции даже освободил занимаемое им жилье в северо-западной части Англии, где он провел последние три года.
Подчеркивается, что Исак не рассматривает возможность остаться в «Ньюкасле», даже если трансфер в «Ливерпуль» не состоится.
Ранее сообщалось, что руководители «сорок» оперативно ответили отказом на первоначальное предложение «мерсисайдцев» по шведу в размере 110 млн фунтов стерлингов (примерно 127,5 миллиона евро). На данный момент команда с «Энфилда» не предпринимала повторных попыток.
За время выступлений в составе английского клуба 25-летний Исак принял участие в 109 играх, забив 62 гола и отдав 11 результативных пасов. Его контракт с клубом в силе до лета 2028 года.