«Спартак» закрывает трансфер Куэсты – защитник летит в Москву
Карьера Карлоса Куэсты из «Галатасарая» продолжится в РПЛ.
По словам журналиста Али Кючюка, прозвучавшим в эфире программы «343», сумма трансфера футболиста в «Спартак» составит 6,5 миллиона евро, которые «красно-белые» выплатят турецкому гранду сразу. Кроме того, «желто-красные» имеют возможность получить дополнительные 2 миллиона в виде различных бонусных отчислений, предусмотренных соглашением.
Подчеркивается, что центральный защитник должен прибыть в Россию уже 20 августа.
Другой инсайдер, Маурисио Андреас Луна, сообщил в соцсети «X», что «Спартак» будет платить 26-летнему колумбийцу 1,9 млн евро в год.
Куэста является игроком «Галатасарая» с февраля 2025 года. В футболке стамбульского клуба он успел появиться на поле 9 раз (не имеет результативных действий).