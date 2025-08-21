ЦСКА объявил о трансфере защитника Жоао Виктора

Дата публикации: 21-08-2025 10:44

ЦСКА объявил о подписании контракта с Жоао Виктором. Бразильский футболист перешел из «Васко да Гама» и присоединился к «армейцам» до конца сезона 2028/29. В новом клубе он получил 4-й номер, под которым в последние три года выступал его соотечественник Виллиан Роша.



Веб-ресурс «Transfermarkt» утверждает, что новичок обошелся москвичам в 4,5 млн евро. Кроме фиксированной выплаты, «Васко» сохранит за собой 25% от суммы возможной будущей продажи игрока.



27-летний Виктор представлял «Васко да Гама» с начала 2024 года: 75 матчей с тремя забитыми мячами и тремя результативными пасами. На родине он также успел поиграть за «Коринтианс» и «Атлетико Гойяненсе».



В 2022-м центрбек подписал контракт с «Бенфикой», но в португальском топ-клубе не заиграл (5 матчей, 171 минута на поле). Вторую часть сезона-22/23 бразилец провел в аренде в «Нанте». Тренерский штаб французской команды задействовал Жоао в 16 поединках (1084 минуты), в которых он отметился одной голевой передачей.