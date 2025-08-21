«Галатасарай» и «Манчестер Сити» согласовали трансфер Аканджи

Дата публикации: 21-08-2025 10:44

Стамбульский «Галатасарай» достиг принципиальной договоренности с «Ман Сити» о переходе центрального защитника Мануэля Аканджи. Сумма трансфера составит 15 000 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 17 млн евро. Об этом стало известно журналисту Фабрицио Романо.



Сообщается, что клубам осталось утрясти некоторые формальности. Руководство турецкого гранда рассчитывает закрыть сделку до конца текущей недели.



Аканджи – продукт швейцарской футбольной школы. Ранее в своей профессиональной карьере он был игроком «Винтертура», «Базеля» и дортмундской «Боруссии». С 2017 года защитник регулярно вызывается в национальную сборную Швейцарии (71 матч).



В минувшей кампании Мануэль поучаствовал в 40 поединках на клубном уровне, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.



Аналитики «Transfermarkt» оценивают текущую стоимость Аканджи в 28 миллионов евро.