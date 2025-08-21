«Милан» намерен арендовать у «Байера» Бонифейса с правом выкупа

Дата публикации: 21-08-2025 10:44

По сообщениям многочисленных спортивных изданий, среди которых «Calciomercato» и «Sky Sport Italia», обойма «Милана» может пополниться форвардом «Байера» Виктором Бонифейсом.



«Россонери» крайне близки к тому, чтобы заполучить нигерийца. Клубы обсуждают вариант арендного соглашения с правом дальнейшего выкупа 24-летнего игрока.



По предварительным данным, потенциальная сделка оценивается в 30 000 000 евро. Не исключено, что в контракте будут прописаны дополнительные условия, при выполнении которых опция выкупа станет обязательной. Аренда также будет иметь свою стоимость, однако ее точная сумма пока не разглашается.



Бонифейс перебрался в «Байер» из «Юниона» в 2023 году за 22,6 млн евро. В прошлом сезоне Виктора преследовали травмы, из-за которых он провел всего 19 матчей в Бундеслиге (8 забитых мячей, 2 голевых паса).