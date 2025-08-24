"Ювентус" - "Парма". Прогноз на матч чемпионата Италии 24 августа

Дата публикации: 24-08-2025 12:42

Первый тур нового сезона Серии А готовит интересное противостояние — «Ювентус» дома примет «Парму». Для туринцев эта встреча имеет особый подтекст, ведь в прошлом чемпионате они так и не смогли одержать победу над «крестоносцами»: в Турине была зафиксирована боевая ничья 2:2, а на «Эннио Тардини» хозяева сумели вырвать минимальную победу 1:0. До этого же, в сезоне-2020/21, «бьянконери» уверенно справлялись с пармезанцами, но прошлый год показал, что нынешняя «Парма» способна доставить серьезные трудности даже гранду.

«Юве» подходит к старту чемпионата с новым главным тренером. Для клуба это уже третий сезон подряд с новой скамейкой: теперь командой руководит Игор Тудор. Весной он сумел стабилизировать ситуацию и сохранить для туринцев путевку в Лигу чемпионов, однако болельщики ждут большего — и в плане игры, и в плане борьбы за титулы. Летняя трансферная кампания еще не завершена, но «Ювентус» уже усилился. Из значимых приобретений стоит отметить выкуп Франсишку Консейсана и приход его бывшего партнера по «Порту» Жуана Мариу, который, вероятно, дебютирует уже в первом туре. Также подписан Джонатан Дэвид, который намерен всерьез претендовать на звание лучшего бомбардира Серии А. Переговоры по Коло Муани с «ПСЖ» пока зашли в тупик, но и без него атакующая линия выглядит солидно. Проблемы создают травмы — Перин, Миретти, Кабаль и Савона остаются вне игры, хотя большинство из них не относятся к ключевым фигурам стартового состава.

У «Пармы» же межсезонье прошло в рабочем ритме. Главным событием стал трансфер 18-летнего защитника Леони в «Ливерпуль» за 35 миллионов евро. Потеря ощутимая, и тренер Карлос Куэста пока не получил равноценной замены. Основные надежды болельщиков связаны с полузащитной линией, где выделяются бельгиец Мандела Кейта и испанец Адриа Бернабе, а также с атакой, где будут действовать швед Альмквист и аргентинец Пельегрино. Последний уже успел отметиться дублем в Кубке Италии против «Пескары» (2:0), подтвердив свою готовность к сезону.

Подготовка команд к чемпионату проходила по разным сценариям. «Ювентус» после вылета из КЧМ получил несколько недель отдыха, затем провел серию товарищеских матчей: 2:2 с «Реджаной», победы над дортмундской «Боруссией» (2:1), «Аталантой» (2:1) и традиционный успех над своей молодежной командой Juve Next Gen (2:0). «Парма» начала подготовку раньше: обыграла внутренний резерв (3:2), сыграла вничью с «Вердером» (0:0) и «Мальоркой» (1:1), победила «Про Верчелли» (3:1), но уступила «Хайденхайму» (1:2). В официальных матчах стартовала 17 августа в Кубке Италии.

Прогноз на матч строится в первую очередь от класса и статуса хозяев. «Ювентус» объективно сильнее и обязан брать три очка, однако старт сезона редко бывает легким, особенно против соперника, уже доставлявшего проблемы. Оптимальными выглядят такие варианты: победа «Юве» без пропущенных голов с коэффициентом около 2,40–2,45, либо победа туринцев в один мяч за 3,50–3,55. Наиболее аккуратный выбор — тотал меньше 2,5 за 2,00–2,05, ведь матч вполне может получиться типичным для старта чемпионата — с минимальным счетом вроде 1:0.



