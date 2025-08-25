"Интер" - "Торино". Прогноз на матч чемпионата Италии 25 августа

Дата публикации: 25-08-2025 12:33

Открывающий тур нового сезона итальянской Серии А завершится в понедельник, и центральное внимание будет приковано к Милану. На легендарный «Сан-Сиро» пожалует «Торино», которому вряд ли позавидуешь: начинать чемпионат матчем против серебряного призёра прошлого сезона и финалиста Лиги чемпионов — испытание не из лёгких.

Команда из Турина располагает добротным подбором исполнителей: Никола Влашич способен вести игру в атаке, Джованни Симеоне всегда опасен у чужих ворот, а опытный форвард Дуван Сапата в одиночку может решить исход эпизода. Но и соперник у них грозный. «Интер», обидно уступивший титул прошлой весной «Наполи», горит желанием вернуть себе скудетто, а значит, постарается с первых туров заявить о своих амбициях.

Любопытно, что у руля «нерадзурри» теперь стоит человек, прекрасно знакомый с клубом изнутри. Речь о Кристиане Киву, бывшем защитнике «Интера», который в составе миланцев выигрывал и Кубок чемпионов, и несколько национальных трофеев. После завершения карьеры он шесть лет работал с молодёжными командами клуба, а зимой впервые попробовал себя во взрослом футболе, возглавив «Парму». Теперь же он получил шанс проявить себя на куда более высоком уровне, сменив Симоне Индзаги. Для болельщиков «Интера» это возвращение своего человека, знающего, что такое побеждать в чёрно-синей футболке.

Правда, к предстоящему матчу миланцы подойдут не в оптимальном составе. Хавбек Хакан Чалханоглу не сможет выйти на поле из-за дисквалификации, а Давиде Фраттези остаётся в лазарете. Это ощутимые потери для центра поля, но глубина состава «Интера» позволяет Киву рассчитывать на качественные замены.

История противостояний также играет на стороне хозяев. Последнее поражение «Интера» от «Торино» датируется январём 2019 года. С тех пор прошло более шести лет, и за этот период «чёрно-синие» одержали 11 побед при всего одной ничьей. Ещё более впечатляющая серия у «Интера» дома: на «Сан-Сиро» туринцы не выигрывают с апреля 2016 года — почти десятилетие. Такая статистика создаёт дополнительное давление на гостей, которым придётся показать максимум дисциплины и концентрации, чтобы рассчитывать на очки.

Ставя всё это во внимание, букмекеры вполне справедливо отдают фаворитизм хозяевам поля. «Интер» силён и по части атаки, и в умении действовать прагматично, когда нужно удерживать результат. Киву наверняка захочет начать свой путь в чемпионате Италии с убедительной победы, чтобы укрепить доверие болельщиков и руководства.

Наш прогноз: оптимально рассмотреть два варианта ставок. Первый — победа «Интера» с форой -1 (коэффициент около 1,7). Такой исход учитывает явное превосходство хозяев и их хорошую статистику в очных встречах. Второй вариант — индивидуальный тотал «Интера» больше 1,5 (коэффициент примерно 1,6). Миланцы традиционно активно начинают сезон, и при наличии таких атакующих игроков, как Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам, вероятность как минимум двух голов в ворота соперника представляется весьма высокой.

Сценарий встречи просматривается довольно чётко: «Интер» постарается взять игру под контроль с первых минут, использовать давление трибун и быстрые атаки по флангам, в то время как «Торино» будет действовать с оглядкой на свои ворота и уповать на контратаки. Но против такой команды, как «Интер», даже грамотная оборонительная игра редко приносит результат. Поэтому с большой долей вероятности стартовый матч на «Сан-Сиро» завершится победой хозяев — вопрос лишь в счёте.