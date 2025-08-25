20:03 ()
Донецкий «Шахтер» скоро объявит об официальном трансфере Изаки

Дата публикации: 25-08-2025 16:41

Донецкий «Шахтёр» готовит ещё одно усиление состава и в ближайшее время официально представит нового новичка из Бразилии.

По информации журналиста Филсона Форта, «горняки» достигли договорённости с «Флуминенсе» по трансферу полузащитника Изаки. Молодой футболист уже попрощался с партнёрами по команде и вскоре отправится в Украину для завершения всех формальностей.

Прошлый сезон хавбек провёл на уровне чемпионата Бразилии U-20, где в составе юношеской команды «Флуминенсе» отыграл 18 матчей и отметился тремя забитыми мячами. Несмотря на юный возраст, он зарекомендовал себя как динамичный и техничный игрок центра поля, способный поддерживать атаку и работать в прессинге.

Стоит напомнить, что ранее «Шахтёр» уже усилился ещё одним бразильцем: донецкий клуб официально объявил о подписании вингера «Сан-Паулу» Лукаса Феррейры. Сумма сделки составила порядка 10 миллионов евро.

Таким образом, украинский чемпион продолжает традицию активно привлекать молодых игроков с бразильского рынка, делая ставку на их развитие и последующее усиление основной команды.

