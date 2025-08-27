15:11 ()
«Челси» готов отдать 50 млн евро за полузащитника «Барселоны»

Дата публикации: 27-08-2025 12:03

Согласно данным испанского издания «Sport», «Челси» проявляет предметный интерес к атакующему хавбеку «Барселоны» Фермину Лопесу.

Сообщается, что англичане обратились к «сине-гранатовым» с предложением о покупке игрока, оценив его в € 50 млн.

Трансфер Лопеса может стать решением финансовых вопросов для каталонцев в краткосрочной перспективе. Кроме того, эта сделка позволит «Барсе» успешно зарегистрировать ряд других исполнителей.

Напомним, минувшие выходные принесли команде Ханса-Дитера Флика непростую победу над «Леванте» на выезде со счетом 3:2. При этом 22-летний полузащитник провел матч на скамейке запасных, не выходя на поле. В это воскресенье «Барселона» встретится с «Райо Вальекано» в рамках 3-го тура Ла Лиги.

