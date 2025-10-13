Стандартный исход еврокубков для Олимпиакоса в сезоне 2012-13

Дата публикации: 13-10-2025 09:00

Футбольный клуб Олимпиакос – настоящий гранд греческого спорта. Из года в год он традиционно доминирует во всех крупных национальных турнирах. "Красно-белые" поставили рекорд в греческой Суперлиге – 48 побед. При этом они 29 раз побеждали в Кубке и 4 раза в Суперкубке Греции.

Грекам очень долго не удавалось покорить еврокубки. В Лиге чемпионов они всего раз выступили в четвертьфинале, а в Лиге Европы они неоднократно выступали в одной восьмой, но не могли пробиться выше. Лишь в сезоне 2023-24 Олимпиакос получил свой первый европейский трофей – выиграл Лигу конференций. Поэтому то, как команда провела сезон 2012-13 можно считать ее стандартным результатом.

В том сезоне все началось с группы В в ЛЧ. По результатам жеребьевки там оказались:

немецкий Шальке;

французский Монпелье;

английский Арсенал.

Немцы и французы считались единственными претендентами на выход в плей-офф. Шальке переживал свой один из лучших периодов, а двумя годами ранее дошел до полуфинала ЛЧ. У Арсенала хоть и длилась "трофейная засуха", все же опыт и титулованность сказали свое. А оставшимся командам предстояло разыграть между собой третье место.

Олимпиакос дважды переиграл французский коллектив, а также выиграл последний матч против одного из фаворитов – Арсенала. К сожалению болельщиков, оставшиеся три встречи закончились поражением. Но такого результата было достаточно, чтобы набрать 9 очков и с третьего места отправиться в ЛЕ. При этом от Арсенала на втором месте "красно-белых" отделял всего один балл.

Каким было участие в Лиге Европы

Эксперты оценили достойное выступление Олимпиакоса в ЛЧ и ожидали, что тенденция продолжится и во втором по значимости еврокубке. В одной шестнадцатой финала ЛЕ соперником греков стал скромный испанский Леванте. Ранее ему никогда не удавалось выступить в еврокубках.

Олимпиакос считался фаворитом пары, поэтому первый матч, где он проиграл 3:0, стал настоящим шоком для футбольного сообщества. Во второй встрече ему не удалось реабилитироваться: испанцы снова выиграли, на этот раз с минимальным преимуществом 1:0. Так с суммарным результатом 4:0 "красно-белые" покинули еврокубки, уступив проходному сопернику.