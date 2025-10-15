Валерий Карпин прокомментировал крупную победу над командой Боливии

Дата публикации: 15-10-2025 00:41

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался по поводу уверенной победы национальной команды над сборной Боливии с результатом 3:0 в товарищеском поединке. Матч состоялся на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и вызвал большой интерес болельщиков.

– Оправдались ли ваши ожидания от игры Боливии?

– Да, в целом то, что мы от них ожидали, подтвердилось. Мы тщательно анализировали стиль игры боливийцев, их поведение в отборочных матчах. Сегодня они старались применять те же тактические приемы. Наша задача была не только победить, но и оценить нашу команду в противостоянии с таким соперником.

– Удалось посмотреть всех игроков? Смоделировали связки?

– Конечно, удалось просмотреть всех тех, кого планировали. Фактически, вся команда получила шанс проявить себя на поле. Первый тайм мне очень понравился по организации и ответственности. После перерыва уже были некоторые недочеты. Возможно, сказалась расслабленность при счёте 3:0, плюс мы сделали много замен. Из-за этого возникала потеря концентрации, где-то игроки начинали опаздывать, иногда неправильно выполняли игровые задания, — передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков слова Карпина.

Наставник также подчеркнул, что такие матчи важны для наработки новых связок и интеграции молодых футболистов в основной состав. Впереди команду ждут новые испытания и возможность ещё больше совершенствовать тактические схемы и взаимодействия между игроками.