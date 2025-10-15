Сборные Сенегала и Кот-д’Ивуара квалифицировались на чемпионат мира-2026

Дата публикации: 15-10-2025 00:47

Сборные Сенегала и Кот-д'Ивуара обеспечили себе путёвки на чемпионат мира по футболу 2026 года, став победителями своих отборочных групп. В решающих матчах квалификации обе команды провели яркие игры на домашних стадионах. Сенегал одержал убедительную победу над Мавританией со счетом 4:0, закрепившись на первой позиции в группе В с 24 очками. Второе место в этом квартете заняла сборная Демократической Республики Конго.

В свою очередь, Кот-д'Ивуар продемонстрировал прочную игру, обыграв Кению в группе F со счетом 3:0. Эта победа позволила ивуарийцам финишировать на первой строке с 26 очками, опередив ближайшего конкурента — команду Габона, которая набрала 25 баллов. Благодаря этим результатам обе африканские сборные теперь готовятся к выступлению на главном футбольном турнире мира, который впервые в истории примет 48 команд.

Те коллективы, которым не удалось напрямую квалифицироваться, всё еще сохраняют шансы на попадание на мундиаль. Сборные Габона, ДР Конго, Камеруна и Нигерии, занявшие вторые места в своих группах, сыграют между собой мини-турнир. Победитель этого этапа получит право выступить в стыковых матчах за выход на чемпионат мира от африканского континента.

На сегодняшний день путевки на ЧМ-2026 уже получили 28 национальных коллективов. Помимо Сенегала и Кот-д'Ивуара, в числе участников турнира такие сборные, как Австралия, Парагвай, Колумбия, Эквадор, Бразилия, Уругвай, США, Марокко, Мексика, Тунис, Египет, Канада, Алжир, Япония, Гана, Кабо-Верде, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Иордания, Южная Корея, ЮАР, Катар, Саудовская Аравия и Англия. До старта чемпионата мира свой пропуск еще получат 20 команд, которые определятся в отборочных играх и плей-офф.