Дата публикации: 15-10-2025 14:26

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц официально сообщил о своем уходе с поста главы клуба. Об этом решении он рассказал лично, подчеркнув, что далось оно ему нелегко. Свою должность Арутюнянц занимал начиная с 2017 года и за это время стал не только руководителем, но и настоящим символом клуба для многих болельщиков.

«Дорогие болельщики, мне пришлось принять трудное решение и сложить полномочия Президента Футбольного Клуба «Ростов». Это было очень непросто для меня, ведь «Ростов» для меня, как для жителя этого города, — не просто команда, а особый символ, часть великой истории нашего родного края. За плечами — тысячи преданных болельщиков не только в Ростове-на-Дону, но и по всей России, множество памятных матчей, радость побед и переживания после неудач. Всё это мы проходили вместе на протяжении восьми незабываемых лет. Для меня было честью и большой ответственностью быть у руля любимого клуба.

Я чрезвычайно горжусь той командой, которая сложилась у нас за эти годы. Хочу отдельно поблагодарить всех, кто так или иначе был причастен к жизни клуба и внёс свой вклад в его развитие. Вы — настоящая сила «Ростова»! От всего сердца благодарю вас за вашу самоотдачу и профессионализм.

Но, как показывает жизнь, руководство, игроки и тренерский штаб могут меняться, а сама суть клуба, его история и преданные болельщики остаются неизменными. Искренне надеюсь, что вы и дальше будете горячо поддерживать «Ростов» — особенно на родном стадионе. Спасибо каждому из вас за доверие и ту особенную атмосферу, которую мы создавали на протяжении этих долгих лет», — приводит слова Арутюнянца пресс-служба «Ростова».

Стоит отметить, что, по информации некоторых СМИ, несмотря на уход с поста президента, Арташес Арутюнянц останется акционером клуба. Это означает, что он сохранит влияние на клуб и продолжит оказывать поддержку коллективу, пусть и не в качестве руководителя.

На данный момент, по итогам сыгранных матчей нынешнего сезона, «Ростов» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда под руководством Джонатана Альбы набрала 13 очков в 11 играх, демонстрируя волевую борьбу в каждом туре. В ближайшем матче ростовчан ждёт сложное противостояние со столичным «Спартаком», что обещает быть весьма захватывающим сражением для всех любителей футбола. Болельщики продолжают надеяться, что команда обретёт стабильность и сможет порадовать новыми успехами, несмотря на уход своего долгожданного президента и изменения в руководстве клуба.

Таким образом, завершение эпохи Арташеса Арутюнянца на посту президента клуба является знаковым событием для всей истории «Ростова». Его вклад трудно переоценить, а сама новость вызвала волну обсуждений среди болельщиков и экспертов. Время покажет, как скажется это решение на дальнейшей судьбе футбольного клуба и сможет ли новый руководящий состав сохранить лучшие традиции, заложенные Арутюнянцем за годы его президентства.