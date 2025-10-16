14:56 ()
В РПЛ самые молодые российские футболисты у «Краснодара», а самые возрастные - у «Рубина»

Дата публикации: 16-10-2025 12:09

Футбольный клуб «Краснодар» выделяется среди всех команд Мир Российской Премьер-Лиги самым молодым составом российских игроков, о чём информирует официальный сайт РПЛ, ссылаясь на анализ заявочных листов клубов на первую часть текущего сезона. Такой подход клуба к формированию команды привлекает внимание экспертов и болельщиков, ведь ставка делается на перспективную молодёжь, способную прогрессировать и добиваться успехов как на внутренней, так и на международной арене.

Согласно представленной информации, средний возраст отечественных футболистов «Краснодара» составляет всего 19,1 года. Для сравнения, у казанского «Рубина» этот показатель значительно выше и равен 25,6 годам. Подобная разница в возрасте указывает на различные подходы клубов к развитию собственных резервов и степени доверия молодым игрокам. «Краснодар» по праву считается одной из самых прогрессивных команд страны по работе с молодёжью.

На сегодняшний день в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует ЦСКА, который набрал 24 очка. Второе место занимает «Локомотив», имеющий 23 очка. На третьей строчке расположился действующий чемпион страны — «Краснодар», также имеющий в своём активе 23 балла. Таким образом, несмотря на молодость состава, «быки» продолжают оставаться среди лидеров чемпионата, уверенно борясь за самые высокие позиции.

