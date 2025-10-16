Лунин получил от спонсора эффектный зеленый BMW M5
Игроки мадридского футбольного клуба «Реал Мадрид» получили от официального партнера команды, компании BMW, аренду новых автомобилей сроком на один год. Каждый спортсмен получил машину, которая будет находиться в его распоряжении в течение следующих 12 месяцев.
Большинство футболистов выбрали современные электрические модели, такие как BMW i7 и iX, а также гибридный внедорожник BMW XM. Однако выделился украинский вратарь Андрей Лунин, который стал единственным игроком, выбравшим спортседан BMW M5 зеленого цвета – автомобиль, сочетающий в себе мощь и элегантность.
BMW M5 — это высокотехнологичный гибридный спортивный седан с общей мощностью в 727 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час он осуществляет всего за 3,5 секунды, что впечатляет поклонников скорости. В его основе лежит мощный 4,4-литровый V8 битурбо двигатель с мощностью 585 лошадиных сил, который дополнен электромотором мощностью 197 лошадиных сил. Трансмиссия – восьмиступенчатый автомат с системой полного привода, гарантирующая быстрый отклик и стабильность управления.
Кроме того, BMW M5 оснащен современной батареей емкостью 22,1 кВт/ч (с полезной емкостью 18,6 кВт/ч), благодаря чему автомобиль может преодолеть до 69 километров исключительно на электротяге, что подчеркивает экологическую направленность модели. Стоимость таких машин начинается от 164 550 евро за версию седан и 167 150 евро за вариант туринг.
Полный список выбранных футболистами моделей BMW выглядит следующим образом:
- Xabi Alonso: BMW i7
- Courtois: BMW XM
- Carvajal: BMW i7 M70
- Militao: BMW i7 xDrive 60
- Alaba: BMW i7 xDrive 60
- Bellingham: BMW XM
- Camavinga: BMW iX 60
- Vinicius: BMW i7 xDrive 60
- Valverde: BMW XM
- Endrick: BMW i7 xDrive 60
- Mbappé: BMW i7 xDrive 60
- Rodrygo: BMW XM
- Trent: BMW iX 60
- Lunin: BMW M5
- Tchouameni: BMW XM
- Guler: BMW i7 xDrive 60
- Gonzalo: BMW i5 M60
- Asencio: BMW i7 M70
- Carreras: BMW i7 60
- Ceballos: BMW XM
- Fran García: BMW XM
- Brahim: BMW XM
- Rudiger: BMW i7 xDrive 60
- Mendy: BMW XM
- Huijsen: BMW XM
- Mastantuono: BMW i4 M60
Этот масштабный автопарк отражает стремление клуба к инновациям и экологичности. Модели серии i и XM – это шаг в будущее, подчеркивающий переход к электрификации в автомобильной промышленности. Игроки «Реала» воспользуются не только превосходной динамикой и комфортом, но и вкладом в снижение вредных выбросов.
Фотогалерея, демонстрирующая роскошные автомобили в руках футболистов: