Лунин получил от спонсора эффектный зеленый BMW M5

Дата публикации: 16-10-2025 18:30

Игроки мадридского футбольного клуба «Реал Мадрид» получили от официального партнера команды, компании BMW, аренду новых автомобилей сроком на один год. Каждый спортсмен получил машину, которая будет находиться в его распоряжении в течение следующих 12 месяцев.

Большинство футболистов выбрали современные электрические модели, такие как BMW i7 и iX, а также гибридный внедорожник BMW XM. Однако выделился украинский вратарь Андрей Лунин, который стал единственным игроком, выбравшим спортседан BMW M5 зеленого цвета – автомобиль, сочетающий в себе мощь и элегантность.

BMW M5 — это высокотехнологичный гибридный спортивный седан с общей мощностью в 727 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час он осуществляет всего за 3,5 секунды, что впечатляет поклонников скорости. В его основе лежит мощный 4,4-литровый V8 битурбо двигатель с мощностью 585 лошадиных сил, который дополнен электромотором мощностью 197 лошадиных сил. Трансмиссия – восьмиступенчатый автомат с системой полного привода, гарантирующая быстрый отклик и стабильность управления.

Кроме того, BMW M5 оснащен современной батареей емкостью 22,1 кВт/ч (с полезной емкостью 18,6 кВт/ч), благодаря чему автомобиль может преодолеть до 69 километров исключительно на электротяге, что подчеркивает экологическую направленность модели. Стоимость таких машин начинается от 164 550 евро за версию седан и 167 150 евро за вариант туринг.

Полный список выбранных футболистами моделей BMW выглядит следующим образом:

Xabi Alonso: BMW i7

Courtois: BMW XM

Carvajal: BMW i7 M70

Militao: BMW i7 xDrive 60

Alaba: BMW i7 xDrive 60

Bellingham: BMW XM

Camavinga: BMW iX 60

Vinicius: BMW i7 xDrive 60

Valverde: BMW XM

Endrick: BMW i7 xDrive 60

Mbappé: BMW i7 xDrive 60

Rodrygo: BMW XM

Trent: BMW iX 60

Lunin: BMW M5

Tchouameni: BMW XM

Guler: BMW i7 xDrive 60

Gonzalo: BMW i5 M60

Asencio: BMW i7 M70

Carreras: BMW i7 60

Ceballos: BMW XM

Fran García: BMW XM

Brahim: BMW XM

Rudiger: BMW i7 xDrive 60

Mendy: BMW XM

Huijsen: BMW XM

Mastantuono: BMW i4 M60

Этот масштабный автопарк отражает стремление клуба к инновациям и экологичности. Модели серии i и XM – это шаг в будущее, подчеркивающий переход к электрификации в автомобильной промышленности. Игроки «Реала» воспользуются не только превосходной динамикой и комфортом, но и вкладом в снижение вредных выбросов.

Фотогалерея, демонстрирующая роскошные автомобили в руках футболистов:



