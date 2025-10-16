20:26 ()
Свернуть список

Лунин получил от спонсора эффектный зеленый BMW M5

Дата публикации: 16-10-2025 18:30

Игроки мадридского футбольного клуба «Реал Мадрид» получили от официального партнера команды, компании BMW, аренду новых автомобилей сроком на один год. Каждый спортсмен получил машину, которая будет находиться в его распоряжении в течение следующих 12 месяцев.

Большинство футболистов выбрали современные электрические модели, такие как BMW i7 и iX, а также гибридный внедорожник BMW XM. Однако выделился украинский вратарь Андрей Лунин, который стал единственным игроком, выбравшим спортседан BMW M5 зеленого цвета – автомобиль, сочетающий в себе мощь и элегантность.

BMW M5 — это высокотехнологичный гибридный спортивный седан с общей мощностью в 727 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час он осуществляет всего за 3,5 секунды, что впечатляет поклонников скорости. В его основе лежит мощный 4,4-литровый V8 битурбо двигатель с мощностью 585 лошадиных сил, который дополнен электромотором мощностью 197 лошадиных сил. Трансмиссия – восьмиступенчатый автомат с системой полного привода, гарантирующая быстрый отклик и стабильность управления.

Кроме того, BMW M5 оснащен современной батареей емкостью 22,1 кВт/ч (с полезной емкостью 18,6 кВт/ч), благодаря чему автомобиль может преодолеть до 69 километров исключительно на электротяге, что подчеркивает экологическую направленность модели. Стоимость таких машин начинается от 164 550 евро за версию седан и 167 150 евро за вариант туринг.

Полный список выбранных футболистами моделей BMW выглядит следующим образом:

  • Xabi Alonso: BMW i7
  • Courtois: BMW XM
  • Carvajal: BMW i7 M70
  • Militao: BMW i7 xDrive 60
  • Alaba: BMW i7 xDrive 60
  • Bellingham: BMW XM
  • Camavinga: BMW iX 60
  • Vinicius: BMW i7 xDrive 60
  • Valverde: BMW XM
  • Endrick: BMW i7 xDrive 60
  • Mbappé: BMW i7 xDrive 60
  • Rodrygo: BMW XM
  • Trent: BMW iX 60
  • Lunin: BMW M5
  • Tchouameni: BMW XM
  • Guler: BMW i7 xDrive 60
  • Gonzalo: BMW i5 M60
  • Asencio: BMW i7 M70
  • Carreras: BMW i7 60
  • Ceballos: BMW XM
  • Fran García: BMW XM
  • Brahim: BMW XM
  • Rudiger: BMW i7 xDrive 60
  • Mendy: BMW XM
  • Huijsen: BMW XM
  • Mastantuono: BMW i4 M60

Этот масштабный автопарк отражает стремление клуба к инновациям и экологичности. Модели серии i и XM – это шаг в будущее, подчеркивающий переход к электрификации в автомобильной промышленности. Игроки «Реала» воспользуются не только превосходной динамикой и комфортом, но и вкладом в снижение вредных выбросов.

Фотогалерея, демонстрирующая роскошные автомобили в руках футболистов:


Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close