Каррагер считает, что Салаху стоит реже выходить в старте за «Ливерпуль»

Дата публикации: 20-10-2025 11:32

Экс-защитник «Ливерпуля» и известный футбольный аналитик Джейми Каррагер выразил мнение, что главный тренер клуба Арне Слот должен менять стратегию использования Мохамеда Салаха в стартовом составе. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 33-летний форвард из Египта провёл восемь матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами и отдал две голевые передачи.

Каррагер подчеркнул, что с годами Салаху стало труднее выполнять большой объём работы на фланге, помогая команде не только в атаке, но и в обороне: «Я всегда с уважением отношусь к Мохамеду, но в этом сезоне видно, что он уже не может так же качественно отрабатывать в защите и поддерживать правого защитника «Ливерпуля». Это кажется тактическим решением, но может быть связано и с физическими возможностями Салаха.»

По мнению Каррагера, Салах необходим команде в домашних матчах на «Энфилде», где «Ливерпуль» чаще действует первым номером и диктует условия сопернику. Однако на выезде роль крайних нападающих должна быть иной: «В гостевых встречах важно помогать защите, и, возможно, сейчас Салах не в той форме, чтобы полноценно выполнять обе эти задачи. Думаю, Арне Слоту стоит выпускать его в старте реже, особенно против сильных соперников», — приводит слова Каррагера Sky Sport.