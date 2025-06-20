ЦСКА планирует увеличить зарплату Челестини на 40%

Дата публикации: 30-10-2025 00:38

Футбольный клуб ЦСКА из Москвы принял решение пересмотреть и существенно улучшить финансовые условия контракта с главным тренером команды — Фабио Челестини. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», заработная плата швейцарского специалиста увеличится сразу на 40%. Такое повышение стало своего рода наградой за проделанную работу и вклад в развитие команды.

По имеющейся информации, руководство московского клуба высоко ценит профессионализм Челестини, его большую вовлечённость в процессы внутри коллектива и открытость в диалогах, касающихся будущего ЦСКА. Помимо приятного бонуса для тренера, клуб планирует усилить состав зимой — рассматриваются варианты приглашения нападающего с международным опытом. Также в связи с новыми ограничениями по количеству иностранцев в команде будет делаться ставка на привлечение молодых российских талантов.

Напомним, Челестини возглавил ЦСКА 20 июня 2025 года. Под его руководством армейцы уже завоевали Суперкубок России и крепко удерживают свою позицию в числе лидеров чемпионата. После 13 туров РПЛ клуб располагается на третьем месте с 27 очками — лишь немного уступая «Краснодару», который лидирует с 29 баллами.