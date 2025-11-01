Флик прокомментировал критику в адрес Ямаля после «Эль Класико»

Дата публикации: 01-11-2025 18:44

Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Ханс-Дитер Флик выразил свою поддержку молодому нападающему команды Ламину Ямалю, который подвергся волне критики после неудачи каталонцев в принципиальном поединке с мадридским «Реалом». Напомним, «Барселона» уступила сопернику со счётом 1:2 в 10-м туре испанской Ла Лиги, что вызвало бурные обсуждения в СМИ и среди болельщиков по поводу игры 18-летнего таланта.

«Мы откровенно поговорили с ним. Для меня важно быть честным с каждым игроком, и я всегда готов поддержать его и защитить от любой несправедливой критики. Ламин Ямаль – несмотря на свой юный возраст, уже проявил себя как великолепный футболист с огромным потенциалом. Я уверен, что с правильной поддержкой он сможет ещё больше раскрыться, а наша задача – вести его по верному профессиональному пути», – отметил Флик.

Что касается недавнего комментария Ямаля о «Реале» перед «эль класико», немецкий специалист подчеркнул: «Прошедший матч для нас уже в прошлом, и я бы предпочёл больше не возвращаться к этим словам и спорам», – процитировал тренера портал Sport.es.

Добавим, что ранее Ямаль во время интервью, отвечая на вопрос о том, напоминает ли ему «Реал» команду «Порсинос» из популярного турнира Kings League, выразился довольно резко: «Да, разумеется. Они жульничают и много жалуются». Эти слова также вызвали резонанс в футбольном сообществе.