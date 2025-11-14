Глава «Интера» Маротта прокомментировал слухи о возвращении Моуринью в миланскую команду

Дата публикации: 14-11-2025 21:29

Президент миланского футбольного клуба «Интер» Джузеппе Маротта недавно поделился своим мнением о работе главного тренера команды, румынского специалиста Кристиана Киву. В своем интервью Маротта подчеркнул, что полностью доверяет способностям Киву и не сомневался в правильности решения пригласить его на должность главного тренера после ухода бывшего наставника Симоне Индзаги в саудовский клуб «Аль-Хиляль». По словам президента, идея вернуть в станы «Интера» именитого португальского тренера Жозе Моуринью даже не рассматривалась, несмотря на многочисленные призывы болельщиков и журналистов.

«Я был действительно удивлён, что многие были поражены уровнем игры и результатами, которых добилась команда под руководством Кристиана Киву. Мы приняли решение назначить Киву главным тренером не случайно, ведь он олицетворяет ключевые ценности нашего клуба: преданность, профессионализм и стремление к развитию. На тот момент нам потребовалась определённая смелость для такого шага, ведь даже в прессе активно обсуждался вариант с возвращением Моуринью. С огромным уважением отношусь к Жозе, но если бы я не проявил решительности и не доверился своим убеждениям, то наверняка бы впоследствии жалел об этом», — цитирует слова Маротты издание FCInter1908.

В то же время сам Жозе Моуринью в настоящий момент тренирует португальскую «Бенфику». Легендарный специалист покинул стамбульский «Фенербахче» после того, как команда не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

После 11-го тура нынешнего сезона Серии А миланский «Интер» уверенно занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 24 очка. Интересно, что столько же баллов имеет «Рома», находящаяся на второй позиции, что добавляет интриги грядущим матчам. Особенно на фоне обновлённого состава «Интера» и нового подхода к игре с Кристианом Киву во главе. Болельщики с нетерпением ожидают, сможет ли команда сохранить лидерство до конца сезона и побороться за очередное чемпионство.

Таким образом, руководство «Интера» по-прежнему настроено делать ставку на прогрессивных молодых специалистов, веря в развитие и уверенно глядя в футбольное будущее. А успешное выступление клуба в текущем сезоне только укрепляет веру в правильность выбранного курса и кадровых решений.