Два гола Фодена принесли «Манчестер Сити» победу над «Лидс Юнайтед» в матче АПЛ

Дата публикации: 29-11-2025 20:30

Матч 13-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Лидс Юнайтед» стал настоящим украшением игрового дня. На стадионе «Этихад» в Манчестере зрители стали свидетелями напряжённого и зрелищного поединка, завершившегося минимальной победой хозяев со счётом 3:2. Главным судьёй встречи выступил Питер Бэнкс, который уверенно справился со своими обязанностями.

Уже на первой минуте матча инициатива оказалась на стороне «горожан»: быстрый гол записал на свой счёт Фил Фоден, который удачно воспользовался ошибкой защитников соперника. «Манчестер Сити» продолжил атаковать, что привело к второму взятию ворот на 25-й минуте, когда отличный удар нанёс Йошко Гвардиол. Казалось, что матч проходит под полным контролем хозяев, однако во втором тайме ситуация изменилась.

На 49-й минуте игрок «Лидса» Доминик Калверт-Льюин сократил разницу в счёте, вернув интригу матчу. Спустя почти 20 минут, на 68-й минуте, Лукас Нмеча отличился, сравняв счёт. Таким образом, к концовке поединка результат был равным, что заставило болельщиков обеих команд с напряжением следить за развитием событий.

Однако в самой концовке, на 90+1-й минуте, звезда встречи Фил Фоден оформил дубль, вновь поразив ворота «Лидса» и принес своей команде важнейшую победу. После этого драматичного матча «Манчестер Сити» с 25 очками уверенно занимает вторую позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги, в то время как «Лидс Юнайтед», имея 11 баллов, находится на 18-й строчке и продолжает борьбу за выживание.

Следующий тур обещает быть не менее интересным. «Горожане» 2 декабря сыграют на выезде против «Фулхэма», а «павлины» 3 декабря примут на своём поле лондонский «Челси». Обе команды будут стремиться улучшить свои позиции и порадовать своих болельщиков новыми успехами на футбольном поле.