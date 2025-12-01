Рубен Аморим: «Манчестер Юнайтед перенимает стандарты и подходы других клубов АПЛ»

Дата публикации: 01-12-2025 20:37

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился своим взглядом на подход клуба к работе над стандартными положениями, а также пообщался о развитии тактических аспектов игры. Португальский специалист отметил, что команда с каждым днём стремится совершенствовать свои умения благодаря глубокому анализу сильнейших коллективов Премьер-лиги. После победного матча против «Кристал Пэлас», завершившегося со счётом 2:1 в 13-м туре АПЛ, Аморим подчеркнул, что особое внимание сейчас уделяется не только очкам, но и общему прогрессу футболистов и эффективности игровых схем.

«У нас появилось гораздо больше времени для работы на тренировках - мы неустанно совершенствуем игровые моменты и стараемся внедрять новые решения. В Англии невероятно насыщенный футбол и очень много тактических нюансов. Именно поэтому, прибыв сюда, постепенно начинаешь перенимать лучшие идеи других команд. Мы стремимся применять эти находки и воплощать их в своих тренировках и матчах. Я сразу дал понять игрокам: для прогресса важно сохранять максимальную активность и не выпадать из игры ни на минуту. Думаю, сегодня это было хорошо заметно на поле. Активная работа с мячом в центре и на краях позволяла нам чаще перехватывать инициативу. Однако не стоит забывать, что после перерыва устают обе команды - этим нужно пользоваться. Чем выше ваш темп во втором тайме, тем труднее противнику удерживать оборону. Мне кажется, что сегодня мы добились нужного контроля, а гол после серии наших атак стал тому подтверждением», - приводит слова Аморима ESPN.

По словам тренера, в ближайшем будущем «Манчестер Юнайтед» продолжит внедрять новые уникальные подходы к созданию опасных моментов у ворот соперника после стандартных положений, а взаимодействие между линиями станет ещё более слаженным. Болельщики могут ожидать увидеть дальнейшее развитие тактики команды и рост мастерства каждого игрока под руководством Аморима.