«Арсенал» одержал победу над «Брентфордом» в 14-м туре АПЛ

Дата публикации: 04-12-2025 01:27

В 14-м туре английской Премьер-лиги состоялся интересный матч между лондонским «Арсеналом» и «Брентфордом». Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в присутствии тысяч болельщиков и завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 2:0. Главным судьёй встречи был назначен Тони Харрингтон из Кливленда, который провёл матч на высоком уровне и не допустил серьёзных ошибок в арбитраже.

Уже на 11-й минуте встречи нападающий «Арсенала» Микель Мерино открыл счёт, воспользовавшись ошибкой в обороне соперника и точно пробив по воротам. Это придало уверенности хозяевам, которые на протяжении всей игры контролировали мяч и чаще создавали опасные моменты. Несмотря на попытки «Брентфорда» отыграться, оборона «канониров» действовала надёжно и слаженно, не позволяя гостям воплотить свои атаки в голы.

Окончательный результат матча установил Букайо Сака, забив второй мяч на первой компенсированной минуте второго тайма. Благодаря этой победе «Арсенал» набрал 33 очка и закрепился на первой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги, демонстрируя стабильную игру и серьёзные амбиции в борьбе за чемпионский титул. Для «Брентфорда» это поражение стало поводом для анализа, тем не менее команда с 19 очками занимает 13-е место и сохраняет шансы на улучшение своих позиций.

В следующем туре, который пройдёт 6 декабря, «канониры» сыграют на выезде с крепкой «Астон Виллой», а «пчёлы» отправятся в гости к «Тоттенхэм Хотспур» в надежде набрать важные очки в борьбе за место в средней части таблицы.