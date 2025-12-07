«Дональд Трамп похвалил Роналду в соцсетях: "Выдающийся человек"»

Дата публикации: 07-12-2025 13:37

Президент США Дональд Трамп поделился интересной историей о том, как известный нападающий клуба "Аль-Наср" и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел с ним на связь. По словам Трампа, мировая звезда футбола позвонила ему, чтобы выразить благодарность за уникальную возможность посетить Белый дом, а также ознакомиться с историческими залами и Овальным кабинетом.

“Криштиану Роналду, великий игрок в соккер - футбол, только что позвонил, чтобы поблагодарить меня за тур, который он прошёл на этой неделе по Белому дому и Овальному кабинету. Какой же он невероятный человек - не только выдающийся спортсмен, но и замечательная личность. Лучшего просто не найти!” - написал Дональд Трамп на своей странице в социальных сетях.

Криштиану Роналду - один из самых титулованных и знаменитых футболистов современности. За свою карьеру он установил немало рекордов. Например, Роналду является лучшим бомбардиром за всю историю Лиги чемпионов УЕФА, забив целых 140 голов. Кроме того, он стал рекордсменом мадридского “Реала” по числу забитых мячей - его счет в испанском клубе составляет впечатляющие 450 голов. Однако и это еще не всё. На счету Криштиану мировой рекорд и по голам, забитым за национальную команду: в составе сборной Португалии ему удалось отличиться 143 раза. Эта невероятная результативность сделала Роналду настоящей легендой мирового футбола.

Неудивительно, что визит великого спортсмена в Белый дом и встреча с президентом США оказались заметным событием как для футбольной общественности, так и для администрации страны.