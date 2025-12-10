Аршавин высказался о положении Салаха в «Ливерпуле»

Дата публикации: 10-12-2025 23:51

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин поделился своим мнением по поводу конфликта, возникшего между крайним нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом и главным тренером клуба Арне Слотом. Напомним, ситуация обострилась после того, как египетский форвард три матча подряд начинал игру на скамейке запасных. Салах публично выразил недовольство, заявив о неуважении со стороны нидерландского специалиста.

«С подобными ситуациями сталкиваются практически все великие футболисты, когда их начинают оставлять вне стартового состава. Часто игроки сами считают, что находятся в отличной форме, что они всё ещё лучше других, хотя объективно время и конкуренты берут своё. Да, может быть, кто-то уступает тебе по технике, но моложе, быстрее и физически крепче. Это всегда неприятно, особенно когда в прошлом сезоне, как в случае с Салахом, ты был главным лидером и лучшим в команде.

В то же время, любой тренер обязан принимать решения, опираясь на интересы команды. Руководитель должен демонстрировать строгий подход и управлять коллективом, даже понимая, что его сам могут уволить очень скоро. Пока ты тренер - ты несёшь ответственность и принимаешь решения», - отметил Аршавин в интервью на YouTube-канале Fonbet.