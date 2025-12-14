«Челси» и «Бавария» возглавляют борьбу за Майну

Дата публикации: 14-12-2025 14:57

«Челси» и «Бавария» считаются главными фаворитами в гонке за подписание талантливого 20-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну. Футболист намерен покинуть «красных дьяволов» этим летом, чтобы иметь больше игрового времени - это важно для него накануне чемпионата мира 2026 года, сообщает издание Caught Offside.

По информации источника, интерес к английскому полузащитнику проявляют не менее 12 ведущих европейских клубов. Но сам Майну в приоритете хотел бы перейти в «Наполи». Его привлекает пример бывшего одноклубника по «МЮ» Скотта Мактоминея, который после перехода в неаполитанский клуб сумел стать одной из звезд итальянской Серии А. Кобби мечтает повторить его путь и добиться больших успехов в новом чемпионате.

В текущем сезоне Майну провел 11 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и отличился одной результативной передачей. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет 40 миллионов евро.