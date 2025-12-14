Джо Коул поделился подробностями щедрых бонусов в «Челси» при Абрамовиче

Дата публикации: 14-12-2025 14:58

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул рассказал о своих воспоминаниях времен, когда клубом владел Роман Абрамович. По словам футболиста, в те годы для игроков были предусмотрены особые поощрения, которые делали атмосферу внутри коллектива еще более мотивирующей.

Коул отметил, что «Челси» под руководством Абрамовича стал одним из самых влиятельных клубов в мире футбола. «Было ощущение, что появилась новая сила, с которой не могли не считаться все ведущие клубы Европы. Мы чувствовали огромную поддержку и веру владельца в наш успех», - вспоминает полузащитник.

Одной из уникальных привилегий для лучших игроков сезона стала возможность провести время на роскошной яхте Абрамовича. Этой наградой в свое время воспользовались Джон Терри и Фрэнк Лэмпард. По словам Коула, в 2008 году, когда именно он был признан лучшим футболистом «Челси» и клуб дошёл до финала Лиги чемпионов, он рассчитывал тоже насладиться отпуском на яхте владельца. Однако, к его сожалению, к тому моменту политика изменилась. Коул с улыбкой предполагает: «Может быть, ребята повредили ковёр или что-то подобное, поэтому правила решили пересмотреть».

Роман Абрамович руководил «Челси» с 2003 по 2022 год, за время правления клуб достиг впечатляющих результатов: пять раз завоевывал титул чемпиона Англии, пять раз выигрывал Кубок Англии, трижды становился обладателем Кубка английской лиги и дважды - Суперкубка Англии. На международной арене «Челси» также отмечен значительными победами - дважды команда становилась победителем Лиги чемпионов, дважды триумфовала в Лиге Европы, также выигрывала Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2022 году Абрамович принял нелёгкое решение о продаже клуба, причиной чего стали введённые из-за событий на Украине санкции. Эпоха, которую пережил «Челси» при Абрамовиче, навсегда останется яркой страницей в истории клуба и в памяти его игроков.