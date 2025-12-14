Бензема не исключил возможность возвращения в «Лион»

Дата публикации: 14-12-2025 14:59

Опытный форвард "Аль-Иттихада" Карим Бензема, которому уже исполнилось 37 лет, прокомментировал возможность своего возвращения в знакомый ему "Лион". Напомним, Бензема является воспитанником академии этого французского клуба. За основную команду "Лиона" он выступал с 2004 по 2009 год, провел на поле 148 матчей во всех соревнованиях, забил 66 мячей и отдал 25 голевых передач. После успешной карьеры во Франции Бензема перебрался в мадридский "Реал", где провел долгие годы и стал одной из ключевых фигур в истории испанского гранда, а затем присоединился к "Аль-Иттихаду".

В интервью авторитетным изданиям Карим отметил, что пока не может однозначно сказать о намерении вернуться в состав "Лиона". -Сложно сказать: "Я хочу вернуться туда". Никогда не знаешь, что может произойти в будущем. Дело не в страхе возвращения, просто иногда мудрее оставить всё как есть. Быть может, однажды я смогу помочь родному клубу в другой роли... Но если говорить о том, чтобы снова играть, я не берусь что-либо утверждать,- цитирует слова Бензема Get French Football News со ссылкой на L'Équipe.