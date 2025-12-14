«Тоттенхэм» нацелен на приобретение форварда из АПЛ за €70 млн

Дата публикации: 14-12-2025 15:01

«Тоттенхэм» всерьез заинтересовался нападающим «Брентфорда» Игором Тьяго, которого внимательно отслеживают также «Ньюкасл» и «Астон Вилла». Об этом сообщается со ссылкой на авторитетный источник Caught Offside.

По сведениям источника, клуб «Брентфорд» оценил 24-летнего бразильского форварда в сумму, достигающую 70 миллионов евро. Такая высокая стоимость серьезно осложняет возможный переход игрока в зимнее трансферное окно. К тому же, «пчёлы» не проявляют большого желания расставаться с Тьяго в ближайшее время. В СМИ отмечается, что руководство «Тоттенхэма» обдумывает вариант с арендой этого футболиста, однако «Брентфорд» данный вариант не интересует и клуб предпочёл бы сохранить игрока в своем составе.

На данный момент Игор Тьяго принял участие в 16 матчах во всех турнирах этого сезона и сумел отличиться 12 забитыми мячами. Контракт нападающего действует до лета 2029 года, что дополнительно увеличивает его ценность на трансферном рынке. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость Игора Тьяго в настоящий момент составляет 35 миллионов евро, однако «Брентфорд» готов расстаться с ним лишь при наличии гораздо большей суммы. Трансферная сага обещает быть интересной, учитывая спрос на футболиста среди ведущих английских клубов.