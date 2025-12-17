Андрей Лунин назначен капитаном «Реала» на игру Кубка Испании

Дата публикации: 17-12-2025 23:24

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин в предстоящем матче 1/16 финала Кубка Испании сезона 2025/2026 впервые выйдет на поле в ранге капитана команды. "Сливочные" встретятся с клубом "Талавера-де-ла-Рейна", который выступает в третьем по силе дивизионе испанского футбола. Начало встречи назначено на 23:00 по московскому времени. "Чемпионат" предложит болельщикам подробную текстовую онлайн-трансляцию матча, чтобы все желающие могли следить за ходом игры.

Для 26-летнего Лунина этот матч станет всего лишь вторым появлением на поле за "Реал" в нынешнем сезоне. Ранее украинский голкипер защищал ворота своей команды в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в поединке против "Олимпиакоса", который завершился победой "Королевского клуба" со счетом 4:3. Также с первых минут в составе "Реала" выйдет приобретенный этим летом бразильский нападающий Эндрик, который суммарно провел только 22 минуты в двух предыдущих матчах нынешнего сезона.

Стартовый состав "Реала": Лунин (капитан), Хёйсен, Каррерас, Фран Гарсия, Хименес, Себальос, Гюлер, Мастантуоно, Гонсало Гарсия, Мбаппе, Эндрик.

Коллектив "Талавера-де-ла-Рейна" успешно прошел две стадии Кубка Испании. В первом раунде команда уверенно переиграла "Райо Махадаонда" со счетом 4:1, а во втором раунде сумела оказаться сильнее "Малаги" - 2:1. Для мадридского "Реала" данный поединок станет дебютной встречей в нынешнем розыгрыше Кубка.

Напомним, действующим обладателем трофея является "Барселона". В финале прошлого розыгрыша каталонцы смогли одержать победу над своим принципиальным соперником – мадридским "Реалом" – со счетом 3:2 (1:0 в дополнительное время), что еще больше усилило их противостояние на внутренней арене Испании. В этом сезоне болельщиков ожидает новый виток борьбы за престижный национальный кубок, и первый матч "Реала" уже вызывает огромный интерес среди фанатов футбола по всему миру.