Мбаппе почти догнал рекорд Роналду в «Реале»

Дата публикации: 18-12-2025 15:03

Французский нападающий Килиан Мбаппе продолжает впечатлять результативностью в составе мадридского "Реала". В последней игре Кубка Испании против "Талавера-де-ла-Рейна", завершившейся победой столичного клуба со счётом 3:2, Мбаппе отметился дублем. Таким образом, на его счету уже 58 забитых мячей в 2025 календарном году. Этот показатель вывел Килиана на минимальное расстояние от знаменитого бомбардирского рекорда Криштиану Роналду – португалец отличился 59 раз за "Реал" в 2013 году.

Впереди у "Реала" осталась ещё одна игра в 2025 году – против "Севильи" в рамках чемпионата Испании. Мбаппе получает уникальную возможность сравняться с достижением или даже превзойти Роналду, став одним из наиболее результативных игроков в истории клуба за год.

Мбаппе присоединился к "Реалу" летом 2024 года и быстро стал ключевым футболистом команды. Его контракт с испанским грандом рассчитан до 2029 года. В текущем сезоне нападающий уже провёл 26 матчей во всех турнирах, забив в них 29 голов и оформив четыре результативные передачи. Поклонники "сливочных" с нетерпением ждут, удастся ли французу войти в историю клуба и побить рекорд одного из лучших футболистов современности.