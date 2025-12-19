Клаудио Эчеверри может досрочно завершить аренду в «Байере»

Дата публикации: 19-12-2025 15:48

Полузащитник "Байера" Клаудио Эчеверри может досрочно покинуть немецкий клуб - его аренда, заключённая с "Манчестер Сити", находится под угрозой расторжения. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X, руководство "Байера" рассматривает возможность досрочного завершения аренды аргентинского футболиста. Такая ситуация связана с тем, что молодой полузащитник пока не смог закрепиться в стартовом составе клуба - за все время выступления в немецкой Бундеслиге, начиная с августа 2025 года, Эчеверри провёл на поле всего 270 минут в шести матчах, отметившись одной результативной передачей. Напомним, что контракт 19-летнего игрока с английским клубом рассчитан до лета 2028 года, а договор аренды предусматривал его пребывание в "Байере" до конца текущего сезона. Сейчас представители футболиста ведут переговоры с несколькими европейскими клубами, проявляющими интерес к его услугам. Окончательное решение по поводу дальнейшей судьбы Эчеверри ожидается в ближайшие выходные, когда стороны смогут согласовать детали трансфера.