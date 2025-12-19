Дата публикации: 19-12-2025 23:08

Атакующий полузащитник Букайо Сака в ближайшем будущем намерен подписать новое долгосрочное соглашение с лондонским «Арсеналом». Ожидается, что условия нового контракта будут действовать до середины 2031 года - это свидетельствует о доверии со стороны тренерского штаба и руководства клуба к молодому футболисту, который уже давно стал одним из лидеров английского коллектива. По информации TEAMtalk, Сака станет первым игроком в истории «Арсенала», чья еженедельная заработная плата достигнет впечатляющей отметки в 300 тысяч евро - таким образом, игрок установит рекорд по уровню дохода среди всех футболистов клуба за его долгую историю.

Букайо является воспитанником «Арсенала» и за время своей карьеры уже провёл 284 официальных матча за основную команду, в которых забил 77 голов и отдал 74 результативные передачи. Эти показатели подтверждают высокий класс и стабильность полузащитника, который внес огромный вклад в успехи клуба в последние сезоны. На данный момент «Арсенал» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги - во многом благодаря вкладу Букайо Сака.

Трансферная стоимость полузащитника, согласно порталу Transfermarkt, сейчас оценивается в 130 миллионов евро - это еще раз подчеркивает его важность и ценность для клуба и мирового футбола в целом.