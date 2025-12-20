«Галатасарай» обсудил возможный трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед»

06:01 ()
Футбольный клуб Галатасарай провёл переговоры с опорным полузащитником Манчестер Юнайтед Мануэлем Угарте. Кроме того, турецкая команда установила контакт и с самим английским клубом по поводу возможного трансфера игрока. Эту информацию опубликовал известный журналист Эрол Эвкен на своей странице в социальной сети X.

Согласно источнику, представители Галатасарая сделали выгодное предварительное предложение для Манчестер Юнайтед, рассматривая вариант перехода 24-летнего уругвайца. На данный момент официальных документов по данной сделке объявлено не было - переговоры продолжаются, и стороны обсуждают финансовые детали и условия возможного контракта.

В нынешнем сезоне Мануэль Угарте уже провёл 11 матчей за Манчестер Юнайтед во всех турнирах, однако результативными действиями отличиться пока не смог. Действующий контракт футболиста с англичанами подписан до лета 2029 года, что делает переговоры более сложными. Актуальная рыночная стоимость полузащитника, по данным авторитетного портала Transfermarkt, составляет около 30 миллионов евро.

Галатасарай рассчитывает усилить центр поля за счёт уругвайца и надеется договориться о переходе в ближайшее трансферное окно. В то же время, Манчестер Юнайтед пока не готов отпускать важного игрока основного состава, но может рассмотреть выгодное предложение.

