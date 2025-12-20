Обнародовано, что может приблизить уход Салаха из «Ливерпуля»

Дата публикации: 20-12-2025 16:52

В «Ливерпуле» строят планы по грядущему уходу 33-летнего крайнего нападающего Мохамеда Салаха летом следующего года. Однако не исключено, что трансфер египтянина из клуба состоится уже в ближайшее зимнее трансферное окно. Вероятность этого возрастет, если такие гранды английской Премьер-лиги, как «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед», выступят с официальным предложением по приобретению правого вингера «Борнмута» Антуана Семеньо — игрока, который также входит в сферу интересов «Ливерпуля». Об этом информирует издание Football Transfers.

Источник отмечает, что если «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед» проявят серьезную заинтересованность в Семеньо и перейдут к конкретным действиям, это может вынудить «Ливерпуль» ускорить переговоры и попытаться опередить конкурентов в борьбе за ганского игрока. В таком случае руководство мерсисайдского клуба может принять решение о расставании с Салахом раньше запланированного срока, чтобы успешно провести замену в атакующей линии и не упустить перспективного футболиста.

Мохамед Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года и за это время стал одной из ключевых фигур в составе команды. За этот период египтянин провел 421 матч во всех турнирах, отличившись впечатляющим количеством голов – 250, а также став автором 117 результативных передач. Его вклад в успехи клуба сложно переоценить, ведь вместе с «Ливерпулем» Салах выиграл множество престижных трофеев, включая чемпионский титул Премьер-лиги и долгожданную победу в Лиге чемпионов. Текущий контракт нападающего рассчитан до лета 2027 года, а согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

Ситуация с возможной заменой Салаха вызвана не только солидным возрастом игрока, но и интересом ведущих клубов Европы, а также желанием «Ливерпуля» своевременно укрепить свои позиции на флангах. В ближайшие недели ситуация может измениться, если конкуренты проявят активность на трансферном рынке.