«ПСЖ» уничтожил «Вандея Фонтене» в матче 1/32 финала Кубка Франции

Дата публикации: 21-12-2025 01:56

В рамках 1/32 финала Кубка Франции состоялась встреча между французским грандом - ПСЖ и командой из пятого дивизиона - Вандея Фонтене. Матч проходил на арене Ля Божуар - Луи Фонтено, которая находится в Нанте. Главным арбитром встречи выступал Жереми Стина из Шартра. Как и ожидалось, футболисты ПСЖ продемонстрировали свой класс и одержали уверенную победу над более скромным соперником, выиграв со счетом 4:0.

Счет в игре был открыт на 25-й минуте: нападающий парижан Дезире Дуэ успешно реализовал свой момент и вывел свою команду вперед. Уже спустя всего девять минут Усман Дембеле укрепил преимущество гостей, уверенно реализовав пенальти и удвоив результат. После перерыва давление ПСЖ на ворота хозяев только нарастало. На 53-й минуте Гонсалу Рамуш оказался точен и отправил третий мяч в сетку ворот Вандея Фонтене. Через пять минут Рамуш оформил дубль, поставив точку в матче. Таким образом, парижане доминировали по ходу всей встречи и не дали сопернику ни единого шанса на успех.

Стоит отметить, что для ПСЖ это была первая игра в нынешнем розыгрыше Кубка Франции сезона-2025/2026, и коллектив стартовал с уверенной победы. В свою очередь, клуб Вандея Фонтене ранее сумел пройти в третий раунд турнира, обыграв Шатору со счетом 4:1, что уже является достойным результатом для представителя низшей лиги. Несмотря на крупное поражение, хозяева могут гордиться своим выступлением и полученным опытом против сильнейшей команды Франции, а поклонники футбола наверняка еще долго будут обсуждать этот матч.