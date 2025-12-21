Испанские СМИ узнали, что сильнее всего тревожит руководство «Реала» в команде Алонсо

Дата публикации: 21-12-2025 15:28

Руководство мадридского «Реала» сейчас больше всего обеспокоено физической формой команды под руководством Хаби Алонсо, сообщает издание AS.

В последние годы за подготовку футболистов «сливочных» отвечал тренер по фитнесу Антонио Пинтус. Однако прошлым летом итальянский специалист сменил позицию и занял новую должность - менеджера по производительности в «Королевском клубе». Теперь перед штабом Хаби Алонсо стоит задача поддерживать высокий уровень физической готовности игроков, чтобы команда могла достойно выступать сразу в трёх турнирах. Эта нагрузка требует грамотного распределения сил и свежести всей обоймы, особенно на решающей части сезона. В пользу Алонсо говорит то, что опытная медицинская и тренерская команда помогает минимизировать травмы и поддерживать работоспособность футболистов на оптимальном уровне.

На данный момент после 18 матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 42 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая всего на одно очко от лидирующей «Барселоны». Однако у каталонцев ещё есть игра в запасе, что добавляет напряжения в битве за лидерство. Руководство внимательно следит за состоянием коллектива, чтобы быть уверенными - физическая форма не подведет в ключевых матчах сезона.