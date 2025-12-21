«Барселона» одержала победу над «Вильярреалом», играя в большинстве

Дата публикации: 21-12-2025 20:36

Завершился матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились команды "Вильярреал" и "Барселона". Противостояние прошло на арене "Керамика" в Вильярреале, Испания. Главным судьёй встречи выступил Хавьер Альберола Рохас. Футболисты "Барселоны" одержали победу, обыграв хозяев поля со счётом 2:0.

Команда гостей вышла вперёд уже на 12-й минуте - нападающий Рафинья уверенно реализовал пенальти, открыв счет в матче. Затем, на 39-й минуте игры, защитник "Вильярреала" Ренату Вейга получил прямую красную карточку и был удален с поля за грубое нарушение правил, оставив свою команду в меньшинстве. На 64-й минуте форвард "Барселоны" Ламин Ямаль закрепил успех гостей, забив второй гол и установив окончательный счет в поединке - 2:0 в пользу каталонцев. Благодаря игре в большинстве "Барселона" уверенно контролировала ход встречи и создала немало опасных моментов у ворот соперника.

После сыгранных 18 туров чемпионата Испании "Барселона" набрала 46 очков и временно занимает первую строчку турнирной таблицы, лидируя в Примере. В свою очередь "Вильярреал", имея 35 очков после 16 проведённых матчей, располагается на четвертом месте, продолжая борьбу за попадание в еврокубковую зону. Команды сохраняют шансы улучшить свои позиции в оставшейся части сезона.

В следующем туре, который состоится 3 января, "Барселона" отправится в гости к "Эспаньолу" и постарается продолжить победную серию на выезде. "Вильярреал" же примет на своём поле "Эльче" и попытается реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачу в прошедшей встрече.