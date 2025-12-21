Роберт Левандовски сыграл 500-й матч в топ-5 чемпионатах Европы

Дата публикации: 21-12-2025 23:56

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски достиг значимой вехи в своей карьере, проведя 500-й матч в пяти сильнейших футбольных лигах Европы. Юбилейная игра состоялась в рамках 17-го тура испанской Ла Лиги, где сине-гранатовые на выезде встречались с «Вильярреалом» и одержали победу со счетом 2:0. Матч проходил на домашнем стадионе «Вильярреала» — «Керамика» (Вильярреал, Испания), а главным судьей выступал арбитр Хавьер Альберола Рохас.

Польский нападающий вышел на поле на 62-й минуте, заменив Феррана Торреса. За время, проведенное на поле, Левандовски активно помогал партнерам создавать атакующие моменты и поддерживал высокий темп игры.

На счету Роберта Левандовского уже 389 забитых голов в топ-чемпионатах. Среди всех действующих игроков по этому показателю он уступает только Лионелю Месси из «Интер Майами» (496 голов) и Криштиану Роналду, который ныне защищает цвета «Аль-Насра» (495 мячей). Показатели Левандовски впечатляют и подтверждают его статус одного из лучших нападающих современности.

В текущем сезоне испанской Примеры польский форвард провел за «Барселону» 13 матчей, в которых отличился восемью забитыми голами и сделал одну результативную передачу. Левандовски продолжает быть важной фигурой в атаке каталонского клуба и регулярно помогает команде добиваться положительных результатов, демонстрируя высокий класс игры.