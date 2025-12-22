23:50 ()
Свернуть список

Карим Бензема приобрёл произведение Пабло Пикассо

Дата публикации: 22-12-2025 20:00


Нападающий Аль-Иттихада Карим Бензема стал обладателем оригинального произведения знаменитого испанского художника Пабло Пикассо - полотна под названием "Портрет бородатого мужчины", написанного мастером в 1964 году. Об этом стало известно из сообщения французского издания RMC Sport.

Звезда мирового футбола поделился радостью от нового приобретения, разместив фотографию с картиной в своих социальных сетях. К снимку Карим добавил подпись: "Добро пожаловать домой", подчеркнув личную значимость этой покупки.

Известно, что произведение искусства выставлялось на продажу в начале 2025 года в нью-йоркской галерее арт-дилера Хелли Нахмада. Точная сумма, которую заплатил Бензема за шедевр одного из величайших художников XX века, не разглашается. Однако эксперты отмечают, что работы Пикассо традиционно оцениваются очень высоко, а на аукционах их стоимость часто превышает 1 миллион евро.

В текущем сезоне Карим Бензема продолжает радовать болельщиков Аль-Иттихада - он уже сыграл 12 матчей во всех турнирах и отметился 11 голами. Новое приобретение может стать для футболиста ещё одним источником вдохновения для новых успешных выступлений на поле.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close