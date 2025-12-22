Карим Бензема приобрёл произведение Пабло Пикассо

Дата публикации: 22-12-2025 20:00





Нападающий Аль-Иттихада Карим Бензема стал обладателем оригинального произведения знаменитого испанского художника Пабло Пикассо - полотна под названием "Портрет бородатого мужчины", написанного мастером в 1964 году. Об этом стало известно из сообщения французского издания RMC Sport.

Звезда мирового футбола поделился радостью от нового приобретения, разместив фотографию с картиной в своих социальных сетях. К снимку Карим добавил подпись: "Добро пожаловать домой", подчеркнув личную значимость этой покупки.

Известно, что произведение искусства выставлялось на продажу в начале 2025 года в нью-йоркской галерее арт-дилера Хелли Нахмада. Точная сумма, которую заплатил Бензема за шедевр одного из величайших художников XX века, не разглашается. Однако эксперты отмечают, что работы Пикассо традиционно оцениваются очень высоко, а на аукционах их стоимость часто превышает 1 миллион евро.

В текущем сезоне Карим Бензема продолжает радовать болельщиков Аль-Иттихада - он уже сыграл 12 матчей во всех турнирах и отметился 11 голами. Новое приобретение может стать для футболиста ещё одним источником вдохновения для новых успешных выступлений на поле.